Как известно, в группе А есть два кандидата на прощание с элитой — австрийцы, у которых 1 очко, и белорусы, которые очков не набрали. В субботу, 12 мая, они встретятся (начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 1" в 17:10) и решат, кто же займет предпоследнее спасительное место. Если бы сегодня австрийцы набрали очки, ситуация белорусов была бы гораздо более сложной. После встречи между собой сборные будут иметь еще по одному поединку — белорусы сыграют со словаками (15 мая), а австрийцы — с чехами (14 мая), передает "Еврорадио"





В пятницу белорусская сборная сыграет с чехами, начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 1" в 21:10.





На чемпионате мира белорусские хоккеисты проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6) и Швейцарии (2:5).