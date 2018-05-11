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Австрийцы, соперники белорусов в борьбе за место в элите, проиграли французам

В пятницу на чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Австрии проиграла Франции — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1).

Как известно, в группе А есть два кандидата на прощание с элитой — австрийцы, у которых 1 очко, и белорусы, которые очков не набрали. В субботу, 12 мая, они встретятся (начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 1" в 17:10) и решат, кто же займет предпоследнее спасительное место. Если бы сегодня австрийцы набрали очки, ситуация белорусов была бы гораздо более сложной. После встречи между собой сборные будут иметь еще по одному поединку — белорусы сыграют со словаками (15 мая), а австрийцы — с чехами (14 мая), передает "Еврорадио".

В пятницу белорусская сборная сыграет с чехами, начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 1" в 21:10.

На чемпионате мира белорусские хоккеисты проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6) и Швейцарии (2:5).

20:32 11/05/2018






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