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ЧМ по футболу: украинским фанатам советуют болеть дома

Государственная пограничная служба в очередной раз советует украинским футбольным болельщикам отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала UATV.

"Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего", - подчеркнул он.

По мнению Слободяна, "это логично и правильно, и дело здесь не столько о патриотизме, как об уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ".

"Поэтому главная рекомендация для болельщиков – болеть дома и не ехать на территорию России", – заявил помощник главы ГПСУ.

Слободян напомнил о дополнительных рисках для самих людей:

"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", – пояснил спикер.

Также Слободян рассказал о том, как в Госпогранслужбе идет подготовка к принятию болельщиков на финал Лиги чемпионов УЕФА, который проведут в Киеве:

"Мы совместно с подразделениями МВД, Нацгвардией, Нацполицией готовим комплекс мер по обеспечению, с одной стороны, законности во время пропуска болельщиков, а с другой – чтобы это все происходило на высоком уровне безопасности".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Британские власти предлагали коллективный бойкот Мундиаля в России. Из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Лондоне официальные лица Великобритании отказались ехать на чемпионат в РФ.

Федерация футбола Украины не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу. Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу в России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывал болельщиков, особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины.

Украинская правда
14:34 11/05/2018






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