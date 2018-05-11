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Из брестского «Динамо» ушел рулевой. «Главное, чтобы им не стал Милевский»

Брестское «Динамо» рассталось с чешским специалистом Радославом Латалом, который проработал с командой всего несколько месяцев.

Из брестского «Динамо» ушел рулевой. «Главное, чтобы им не стал Милевский»
При чехе команда выступала нестабильно. С одной стороны выиграла Суперкубок и пробилась в финал Кубка страны, который состоится уже 19 мая – соперником брестчан станет борисовский БАТЭ.

С другой – в чемпионате после шести туров брестское «Динамо» находится всего лишь на 11-й строчке в таблице с отставанием от первого места в 12 очков.

Есть несколько версий, что послужило причиной ухода Радослава Латала. Генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас в комментарии официальному сайту клуба заявил, что «команде нужны перемены, нужна встряска».

Любопытно, что всего несколько дней назад, 7 мая, Иванаускас говорил, что у чешского специалиста полный кредит доверия.

Между тем по информации by.tribuna.com, специалист уехал из-за вмешательства руководства клуба в его работу, а именно в формирование состава.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Ковальчук.

Футбольный агент Валерий Исаев в комментарии «Пресболу» отметил: «Главное, чтобы сейчас «тренером» не стал Артем Милевский. Знаю множество историй, когда футболисты чрезмерно используют свой авторитет – и дело доходит до того, что состав на игру выбирает уже не тренер. Надеюсь, с брестчанами такого не произойдет – каждый должен заниматься своим делом».

Месяц назад гендиректор «Беларуськалия» разогнал штаб солигорского «Шахтера».

Салідарнасць
12:15 11/05/2018






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