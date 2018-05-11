Криштиану Роналду станет продюсером сериала про женский футбол

Как сообщает The Hollywood Reporter, пока еще безымянный проект снимается студией Пола Ли по заказу социальной сети Facebook, где он и будет демонстрироваться на видео-платформе Facebook Watch.





Сериал расскажет о женской футбольной команде из одной из школ Нью-Йорка. Авторами сценария выступали Лиз Гарсиа и Джош Харто, известные по сериалу «Мемфис Бит».