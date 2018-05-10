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Левченко предложила инвестировать в женский баскетбол вместо хоккея

Белорусская баскетболистка Елена Левченко после очередного поражения сборной Беларуси по хоккею на Чемпионате мира выступила с предложением инвестировать в женский баскетбол.

Накануне белорусские хоккеисты проиграли четвертый матч подряд на мировом первенстве. На турнире команда забила всего четыре шайбы и пропустила 22. После третьего поражения сборную покинул главный тренер Дэйв Льюис, его место занял Сергей Пушков. Сейчас белорусы занимают последнее место в группе А, сообщает Спутник.

"Давно пора инвестировать в женский баскетбол", — прокомментировала Левченко неутешительный результат матча против Швейцарии (2:5) в Instagram портала Tribuna.сom.

Завтра белорусы проведут встречу против сборной Чехии. Начало в 21:15 (по минскому времени).

18:21 10/05/2018






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