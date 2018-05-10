Домрачеву наградили за спортивное благородство
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство по итогам голосования биатлонистов, выступающих на Кубке мира.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
"Домрачева получила приз за спортивное благородство благодаря своему поступку на этапе в Антхольце", — говорится в сообщении.
В гонке преследования на Кубке мира в Антхольце Домрачева и итальянка Доротея Вирер боролись за второе место. На заключительном перед финишем повороте белоруска наступила на палку Вирер, и дальше итальянка бежала лишь с одной палкой. Домрачева не стала обгонять Вирер и заняла третье место, пишет Прессбол.
16:51 10/05/2018
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