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Домрачеву наградили за спортивное благородство

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева получила приз за спортивное благородство по итогам голосования биатлонистов, выступающих на Кубке мира.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). 

"Домрачева получила приз за спортивное благородство благодаря своему поступку на этапе в Антхольце", — говорится в сообщении. 

В гонке преследования на Кубке мира в Антхольце Домрачева и итальянка Доротея Вирер боролись за второе место. На заключительном перед финишем повороте белоруска наступила на палку Вирер, и дальше итальянка бежала лишь с одной палкой. Домрачева не стала обгонять Вирер и заняла третье место, пишет Прессбол.

16:51 10/05/2018






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