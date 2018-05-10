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В России запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу

В городах, принимающих матчи мундиаля, будет введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим введут в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а также повышенные штрафы за нарушения. Соблюдение особого режима должны обеспечить местные власти, сообщают «Известия».



В большинстве российских регионов, где будут проходить игры ЧМ-2018, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах. Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений. Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 


12:50 10/05/2018






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