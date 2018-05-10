В России запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу









В большинстве российских регионов, где будут проходить игры ЧМ-2018, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах. Под запрет попадет и сжигание мусора. Лесные инспекторы, пожарные и добровольцы будут патрулировать территории на предмет нарушений. Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.



Особый противопожарный режим введут в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а также повышенные штрафы за нарушения. Соблюдение особого режима должны обеспечить местные власти, сообщают «Известия».