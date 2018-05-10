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На стадионе «Динамо» установят систему видеонаблюдения за 4,5 миллиона долларов

На сайте госзакупок icetrade.by размещен результат закупки системы видеонаблюдения для обновленного стадиона «Динамо» в Минске.

Согласно протоколу, победителем тендера стало ООО «Ксорекс-Сервис» со стоимостью предложения 9 144 590 беларуских рублей (чуть более 4,5 миллиона долларов) за комплект, пишет «Прессбол».


Ранее это же ООО было признано победителем тендера на поставку на арену системы технологического телевидения стоимостью почти 5,5 миллиона долларов.


09:41 10/05/2018






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