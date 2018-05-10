Согласно протоколу, победителем тендера стало ООО «Ксорекс-Сервис» со стоимостью предложения 9 144 590 беларуских рублей (чуть более 4,5 миллиона долларов) за комплект, пишет «Прессбол»









Ранее это же ООО было признано победителем тендера на поставку на арену системы технологического телевидения стоимостью почти 5,5 миллиона долларов.



