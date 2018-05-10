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Владимир Денисов: попрощался ли Льюис с командой? Не хочу об этом говорить

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов поделился мнением об очередном поражении команды на чемпионате мира в Дании.

Не знаю, что сказать. Начали уже лучше, забили быстрые голы, но нас подвела потеря концентрации. В третьем периоде было много удалений, не смогли вернуться в игру. Забили две шайбы с "пятака". Мы сами с пятачка много пропускаем, тренеры ставят в пример соперников. После смены тренера поменялись система игры в своей и в средней зоне. Когда соперник начинает контролируемую атаку, мы уже не бежим вдвоем вперед, по-другому строим оборону. Попрощался ли Льюис с командой? Насколько я знаю, он улетел ночью. Не хочу об этом говорить. 

Что касается эпизода с Майером, то сначала мне показалось, что удаления не было. Потом с судьями поговорил, они сказали 50 на 50. Возможно, потому что нога высоко пошла — мне должны были дать две минуты. В ином случае получился бы классический хит на бедро. Злого умысла у меня точно не было — сказал Денисов в комментарии "Чемпионату".


07:11 10/05/2018






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