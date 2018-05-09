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И вот опять. Сборная Беларуси по хоккею проиграла Швейцарии — 2:5

9 мая на чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси проиграла Швейцарии — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).

Это был первый матч, когда нашей командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Пушков. Ничейный счет в этом поединке продержался почти два периода. Белорусы даже 7 минут выигрывали после метких бросков Джеффа Платта и Александра Павловича. Но в концовке второго периода и в начале третьего сборная Швейцарии воспользовалась ошибками белорусов в обороне и реализовала игру в большинстве. 

11 мая состоится матч Беларусь — Чехия. В группе А белорусская сборная занимает последнее место, у нее нет очков (четыре поражения в четырех матчах, разница заброшенных и пропущенных шайб — 4:22).

19:48 09/05/2018






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