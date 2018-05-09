И вот опять. Сборная Беларуси по хоккею проиграла Швейцарии — 2:5

Это был первый матч, когда нашей командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Пушков. Ничейный счет в этом поединке продержался почти два периода. Белорусы даже 7 минут выигрывали после метких бросков Джеффа Платта и Александра Павловича. Но в концовке второго периода и в начале третьего сборная Швейцарии воспользовалась ошибками белорусов в обороне и реализовала игру в большинстве.





11 мая состоится матч Беларусь — Чехия. В группе А белорусская сборная занимает последнее место, у нее нет очков (четыре поражения в четырех матчах, разница заброшенных и пропущенных шайб — 4:22).



