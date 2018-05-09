Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Прессбол»: Рыженков станет старшим тренером мужской сборной Беларуси

Наставник юниорской команды Литвы по биатлону, белорусский специалист Олег Рыженков провел с мужской сборной Беларуси тренировочное занятие по стрелковой подготовке на установочном сборе в «Раубичах».

Как сообщает «Прессбол», в новом сезоне Олег Рыженков будет работать старшим тренером мужской сборной Беларуси по биатлону. Он уже занимал этот пост в сезоне-2014/15 годов, после чего его сменил Александр Сыман.

В прошлом сезоне мужскую команду готовили Василий Большаков и Николай Лопухов.
16:57 09/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё