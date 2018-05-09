«Прессбол»: Рыженков станет старшим тренером мужской сборной Беларуси
Наставник юниорской команды Литвы по биатлону, белорусский специалист Олег Рыженков провел с мужской сборной Беларуси тренировочное занятие по стрелковой подготовке на установочном сборе в «Раубичах».
Как сообщает «Прессбол», в новом сезоне Олег Рыженков будет работать старшим тренером мужской сборной Беларуси по биатлону. Он уже занимал этот пост в сезоне-2014/15 годов, после чего его сменил Александр Сыман.
В прошлом сезоне мужскую команду готовили Василий Большаков и Николай Лопухов.
16:57 09/05/2018
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