«Прессбол»: Рыженков станет старшим тренером мужской сборной Беларуси

Как сообщает «Прессбол», в новом сезоне Олег Рыженков будет работать старшим тренером мужской сборной Беларуси по биатлону. Он уже занимал этот пост в сезоне-2014/15 годов, после чего его сменил Александр Сыман.





В прошлом сезоне мужскую команду готовили Василий Большаков и Николай Лопухов.