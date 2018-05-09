Именно эта фирма выиграла соответствующий тендер, пишет "Прессбол". Система видеонаблюдения на стадионе будет стоить 9 144 590 рублей (немногим более 4,5 миллиона долларов).









Кстати, ранее эта же фирма выиграла тендер на поставку на "Динамо" системы технологического телевидения. Она будет стоить около 5,5 миллиона долларов, уточняет Еврорадио.



