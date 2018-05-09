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СМИ анонсировали переход главной на сегодня звезды английской премьер-лиги в «Реал» за 200 миллионов евро

«Реал» и «Ливерпуль» достигли принципиальной договоренности о переходе в мадридский клуб египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает Don Balon.


По информации издания, футболист в разговоре с президентом «Реала» Флорентино Пересом дал согласие на трансфер. Сумма сделки составит €200 млн.

В нынешнем сезоне Салах был признан Ассоциацией футболистов-профессионалов Англии игроком года. В голосовании он опередил вратаря «Манчестер Юнайтед» Дэвида де Хеа, полузащитников «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, Лероя Сане и Давида Сильву, а также нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Египетский нападающий, минувшим летом перешедший в «Ливерпуль» из «Ромы», лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии, забив 31 гол. Ранее с 1996 года по 31 голу за сезон забивали только Алан Ширер («Блэкберн»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Луис Суарес («Ливерпуль»). Салах может улучшить это достижение — до конца чемпионата мерсисайдскому клубу осталось провести еще один матч.

Всего в этом сезоне Салах забил уже 43 мяча в 50 встречах во всех турнирах. Также египтянин сделал 15 голевых передач. 26 мая в Киеве «Ливерпуль» завершит сезон финалом Лиги чемпионов против «Реала», пишет НН.


16:20 09/05/2018






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