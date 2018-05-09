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"Белавиа" организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов

Авиакомпания "подберет" из Лондона болельщиков "Ливерпуля", которые будут следить за финальной схваткой своей команды с "Реалом".

Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" организует дополнительный рейс в Лондон на финал Лиги чемпионов УЕФА, сообщил Sputnik в среду заместитель гендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.

Финал футбольной ЛЧ состоится 26 мая в Киеве, украинская столица впервые в истории примет матч такого уровня. В финальном поединке сразятся британский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

"Белавиа" выполнит 25 мая дополнительный рейс в Лондон для перевозки болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" через Минск в Киев", — рассказал Чергинец.

Он отметил, что оба рейса из Лондона (B2-852 и B2-832) уже полностью заполнены. Также, по словам Чергинца, почти не осталось мест на рейсы из Минска в Киев на 25 и 26 мая. Учитывая, что "Белавиа" выполняет пять ежедневных рейсов из столицы в аэропорты Борисполь и Жуляны в Киеве, можно представить, какой ажиотаж будет на финальном матче ЛЧ. 


15:03 09/05/2018






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