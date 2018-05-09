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ФХБ утверждает, что ситуация в команде стала другой

Официальный сайт ФХБ опубликовал текст и фото про утреннюю тренировку сборной Беларуси накануне матча с командой Швейцарии.


"Менее 6 часов до игры со швейцарцами, которые вчера показали себя с наилучшей стороны. В матче с чехами крестоносцы ни разу не уступали в счете. Результат — ничья в основное и дополнительное время, и единственный пропущенный год в серии буллитов. С этой командой придется сразиться нашей сборной в своем четвертом матче на чемпионате и в первом под руководством нового главного тренера. 

Не пытаясь предсказать исход поединка, отметим только очевидные изменения. Атмосфера на льду стала другой. Появилось ощущение причастности главного тренера к происходящему. Возрос темп тренировок и уровень требовательности к игрокам. Проработка идет на всех уровнях — от физических единоборств до тактических схем. 

Ну, и заработало, наконец, то, что принято называть мотивацией со стороны главного тренера", — говорится в тексте на сайте ФХБ. 


pressball.by
14:56 09/05/2018






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