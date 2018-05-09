- В сборной Беларуси сейчас идет смена поколений, что и сказывается на результатах. К тому же сказываются лимиты на белорусских хоккеистов в КХЛ. Раньше они играли в российских клубах и не являлись легионерами, что давало им возможность получать хорошую игровую практику, а сейчас лишь единицы играют на ведущих ролях в российских клубах, да и те в основном отказываются от игры за сборную, чтобы не считаться легионерами.





Увольнение Дэйва Льюиса по ходу турнира с поста главного тренера сборной Беларуси меня удивило, хотя такая мысль и приходила в голову по ходу просмотра матча с Россией. Однако было сложно поверить, что представители Федерации хоккея Беларуси пойдут на такие серьезные меры. На моей памяти такое впервые, чтобы по ходу чемпионата мира сняли главного тренера. Канадские специалисты больше руководители, чем тренеры, а для того, чтобы работать с командой Беларуси, нужно было находиться на месте, подтягивать молодежь, а не только приезжать в сборную на турниры. Там хотели освобожденного тренера, вот и освободили его от работы, — приводит слова авторитетного специалиста "Р-Спорт"



