Мезин не комментирует уход из сборной, чтобы никому не навредить
Тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Мезин не стал комментировать свой уход из команды во время Чемпионата мира, чтобы никому не навредить, сообщает портал Tribuna.com.
"Мой отъезд из сборной? Не буду много говорить, чтобы никому не навредить. Напишите, без комментариев", — сказал специалист.
Он добавил, что верит в белорусских хоккеистов и пожелал им удачи на ЧМ. "Верю, что они выполнят задачу. Вот и все. Говорить о том, что не получается, я не вправе. Я уже не в тренерском штабе. Больше ничего не скажу. Я переживаю за ребят и верю в них", — отметил Мезин.
Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Дэйв Льюис. Это случилось после разгромного поражения от России (0:6). Возглавил команду Сергей Пушков.
Беларусь провела на нынешнем Чемпионате мира три игры и все три проиграла с общим счетом 2:17. Сейчас команда занимает последнее место в группе А.
9 мая белорусы проведут матч против Швейцарии. Игра начнется в 17:15 по минскому времени.
08:29 09/05/2018
Загрузка...