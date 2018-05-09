Мезин не комментирует уход из сборной, чтобы никому не навредить

"Мой отъезд из сборной? Не буду много говорить, чтобы никому не навредить. Напишите, без комментариев", — сказал специалист.





Он добавил, что верит в белорусских хоккеистов и пожелал им удачи на ЧМ. "Верю, что они выполнят задачу. Вот и все. Говорить о том, что не получается, я не вправе. Я уже не в тренерском штабе. Больше ничего не скажу. Я переживаю за ребят и верю в них", — отметил Мезин.





Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Дэйв Льюис. Это случилось после разгромного поражения от России (0:6). Возглавил команду Сергей Пушков.





Беларусь провела на нынешнем Чемпионате мира три игры и все три проиграла с общим счетом 2:17. Сейчас команда занимает последнее место в группе А.





9 мая белорусы проведут матч против Швейцарии. Игра начнется в 17:15 по минскому времени.



