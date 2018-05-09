Андрей Расолько прокомментировал выступление сборной Беларуси на чемпионате мира, передает «Трибуна».





«Не хватает мастерства. Если его нет, то надо чем-то другим брать. Надо лезть туда, зарабатывать удаления. Если шайба у защитников, то надо идти на пятак, закрывать вратаря.





Льюис не угадал с составом? Про Степанова уже столько говорили. Может, его и не хватает на чемпионате мира. Может, они и сделали ошибку. Но судя по товарищеским играм, он сыграл слабо. Как лидер и нападающий он должен был намного сильнее сыграть. А по каким причинам – я не могу сказать.





Но у нас вратарская позиция. Если взять раньше все топовые турниры, то там у нас очень здорово вратари играли – Мезин, Коваль. А если взять еще раньше, то тот же Шумидуб, Гавриленок, Фатиков. Ребята знали, что наши вратари – уровень. А сейчас доверили молодым ребятам, у которых ну мало опыта. Что тут говорить? Кульбаков – первый чемпионат мира. Карнаухов играл, но в «Динамо» очень мало игрового времени. Хотя бы 40 процентов игр он должен сыграть. Минимум. После поражения от Франции вопросов стало еще больше.





Самая главная проблема? Игра в обороне, игра вратарей и нет ли-де-ра. Коротко и ясно. Если сейчас мы сломаемся, то это будет плачевно. Когда тяжело – нужно проявить все свои лучшие качества. Правильно говорят: за страну. Другого варианта нет.





У нас слабый выбор хоккеистов. Мы выбираем игроков. На одну позицию у нас один, полтора хоккеиста в юниорских и молодежных сборных. То же самое в национальной команде. Но мы же должны были предположить. Ну, мало ли что. Не поедут Костицыны, не будет Грабовского. Мы должны были четко понимать. Вот когда у нас в ростере будет порядка 40-50 хоккеистов именно претендовать на одно место, то тогда мы будем играть намного лучше.





Ну уезжают они в Америку, Канаду. Как они там играют? Мы видим только статистику. Никто об этом не знает. Мы видим, что Сидоров, Петров набрал столько-то очков. А как он играет в большинстве? Выходит ли он на последних минутах, секундах? Доверяют ли им играть в меньшинстве? Это же все должно контролироваться. А мы смотрим только статистику.









Паша Перепехин поехал на чемпионат мира. Ему задают вопрос: «Ну как сыграли те, кто выступает за океаном?». Он скромно сказал, а я четко понимаю, что, скорее всего, они не оправдали надежд. Как на лидеров. А мы не до конца понимаем все. Но нам надо через это пройти и давать молодым дорогу.





– Это то самое дно?





– Я думаю, что мы к этому шли. И к этому мы пришли. Хотя еще рано оронить нашу сборную, – сказал Расолько в передаче «Арена».