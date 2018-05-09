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Чемпион мира по снукеру Марк Уильямс выполнил обещание и пришел на пресс-конференцию голым

Чемпион мира по снукеру 2018 года валлиец Марк Уильямс пришел голым на пресс-конференцию после финального матча, выполнив условия заключенного им пари.

В драматичном финале чемпионата мира Уильямс со счетом 18:16 обыграл шотландца Джона Хиггинса, едва не растеряв по ходу матча двукратное преимущество. Ранее Марк пообещал, что придет на пресс-конференцию голым, если добьется победы на турнире. Чемпион сдержал слово и добрался до столика, завернувшись в полотенце, а отвечал на вопросы журналистов абсолютно голым, сообщает "МК"

43-летний Уильямс накануне стал трехкратным чемпионом мира. Две предыдущие победы были добыты им в 2000 и 2003 годах. 15-летний разрыв между двумя триумфами стал новым рекордом. Кроме того, победа принесла чемпиону 483 тысячи евро — самые большие призовые в истории снукера. 


07:28 09/05/2018






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