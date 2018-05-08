Вслед за Льюисом штаб сборной Беларуси покинул Андрей Мезин

Ночью руководство ФХБ попрощалась с теперь уже бывшим главным тренером сборной Беларуси Дэйвом Льюисом и назначила Сергея Пушкова исполняющим обязанности. Сегодня днем вслед за ним лагерь сборной покинул Андрей Мезин. В последнее время Льюис матчи чемпионата Беларуси посещал именно с Мезиным, а в интервью рассказывал, как, например, экс-вратарь сборной показывал ему Минск и водил на Комаровский рынок. Так что такой поступок Мезина можно назвать актом солидарности.









- Мой отъезд из сборной? Не буду много говорить, чтобы никому не навредить. Напишите, без комментариев. Я желаю команде успехов. Верю в ребят. Верю, что они выполнят задачу. Вот и все. Говорить о том, что не получается, я не вправе. Я уже не в тренерском штабе. Больше ничего не скажу. Я переживаю за ребят и верю в них, – передает слова Мезина «Трибуна».



