Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Вслед за Льюисом штаб сборной Беларуси покинул Андрей Мезин

Новости из стана национальной команды продолжают волновать.

Ночью руководство ФХБ попрощалась с теперь уже бывшим главным тренером сборной Беларуси Дэйвом Льюисом и назначила Сергея Пушкова исполняющим обязанности. Сегодня днем вслед за ним лагерь сборной покинул Андрей Мезин. В последнее время Льюис матчи чемпионата Беларуси посещал именно с Мезиным, а в интервью рассказывал, как, например, экс-вратарь сборной показывал ему Минск и водил на Комаровский рынок. Так что такой поступок Мезина можно назвать актом солидарности.


- Мой отъезд из сборной? Не буду много говорить, чтобы никому не навредить. Напишите, без комментариев. Я желаю команде успехов. Верю в ребят. Верю, что они выполнят задачу. Вот и все. Говорить о том, что не получается, я не вправе. Я уже не в тренерском штабе. Больше ничего не скажу. Я переживаю за ребят и верю в них, – передает слова Мезина «Трибуна».

Завтра сборная Беларуси сыграет со Швейцарией, пишет kp.by

20:10 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё