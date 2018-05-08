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Мезин покинул штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом: Без комментариев

Один из тренеров сборной Беларуси – Андрей Мезин – покинул расположение команды вслед за канадским рулевым Дэйвом Льюисом.

Новому главному тренеру Сергею Пушкову будут ассистировать Вячеслав Гусов, Михаил Захаров и Андрей Кудин.

Тренер сборной Беларуси Андрей Мезин в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал информацию о своем отъезде из расположения команды на ЧМ-2018.

«Мой отъезд из сборной? Не буду много говорить, чтобы никому не навредить. Напишите, без комментариев. Я желаю команде успехов. Верю в ребят. Верю, что они выполнят задачу. Вот и все. Говорить о том, что не получается, я не вправе. Я уже не в тренерском штабе. Больше ничего не скажу. Я переживаю за ребят и верю в них», – сказал Мезин.

Напомним, сегодня ночью после игры с Россией был отправлен в отставку главный тренер Дэйв Льюис. Руководить командой будет Сергей Пушков.

17:47 08/05/2018






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