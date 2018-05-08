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Виталий Трус: Нужно выигрывать у австрийцев. Иначе в Беларусь нас не пустят

Голкипер белорусской сборной Виталий Трус заметил, что команде жизненно необходимо остаться в элите. В ином случае, по словам игрока, команду не пустят в страну.

Главный матч для вашей команды на турнире — с Австрией?

Да, вы правы. Посмотрим, как Австрия с Францией еще сыграет. Нам нужна только победа, иначе нас в страну не пустят. Нужно стараться остаться в элите.

Ваше мнение — сборная России может стать чемпионом мира?

Мне российская команда очень понравилась. Отличное командное взаимодействие, броски защитников, игра до конца, несмотря на крупный счет. Мы играли со шведами — те действовали как-то академично. Если так и дальше сборная России будет играть, то вполне в финал может попасть. Тем более, в составе достаточно олимпийских чемпионов.

Это был ваш дебютный матч на чемпионатах мира (матч Беларусь - Россия) . Не удивились, что сразу против России?

Удивился, конечно. Поначалу было небольшое волнение, но потом вошел в игру. Чуть-чуть физически не хватило меня в конце — слишком много времени россияне в нашей зоне провели, — цитирует игрока pressball.by

Напомним, сборная Беларуси по хоккею на ЧМ-2018 пока проиграла все матчи отборочного тура. После вчерашнего поражения от россиян главный тренер сборной ушел в отставку.



"Белорусский партизан"
15:45 08/05/2018






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