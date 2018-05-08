Спасет ли Пушков белорусский хоккей от позора?
Решение отодвинуть Дэйва Льюиса от управления сборной Беларуси напрашивалось. Но не верилось, что все будет так быстро и радикально. Думалось, что сборная вернется в Минск – и уже тут с канадцем распрощаются. Но с этим делом решили не тянуть.
В Дании происходили интересные вещи. В субботу белорусы влетели Франции. По информации tribuna.com, председатель ФХБ Семен Шапиро в воскресенье в спешном порядке вылетел в Минск, хотя по стартовому плану должен был оставаться с командой. А уже через два дня Льюиса убрали. Совпадение? Возможно, и совпадение. Но не думаем.
Спасти белорусскую сборную должен Сергей Пушков. Именно он сейчас возглавил команду. Российский тренер не дает спуска никому в экстралиге, постоянно наказывая «Юность» и всех остальных во всех внутренних соревнованиях. И он способен изменить ситуацию.
При Пушкове сборная наверняка заиграет по-другому. За время руководства «Неманом» Сергей Михайлович приучил нас к осмысленному и осторожному хоккею. Иногда осторожному до зевоты.
Самое свежее впечатление – третьи периоды решающих стадий плей-офф экстралиги, когда гродненцам необходимо было удерживать преимущество, нередко минимальное. Команда Пушкова играла от простого: насыщала среднюю зону, переводила игру в углы, не чуралась отбрасываться, но при этом довольно эффективно контратаковала.
Не исключено, что в матчах с фаворитами мы и увидим этот осторожный «хоккей от простого» с расчетом на контригру. В то же время, объяснить подопечным, как сыграть с позиции силы, Пушков при необходимости тоже умеет – понадобится в субботу. Ну, и совершенно точно больше жизни появится на нашей скамейке.
Пушков из тех тренеров, которые предпочитают не безучастно наблюдать за происходящим на льду, а все время общаться с хоккеистами.
Но очень любопытен следующий момент: Пушкова ведь могло вообще не быть в Дании. Тренер «Немана» отработал помощником Льюиса весь сезон, отвечал то за меньшинство, то за большинство, но перед ЧМ оказался в подвешенном состоянии.
В штаб Льюиса вернулся Андрей Мезин, который отсутствовал в январско-февральском кэмпе. И первым на выход из раздутого тренерского штаба национальной команды виделся именно тренер «Немана».
В начале апреля «Неман» расправился с «Юностью» в финале экстралиги. На чемпионской пресс-конференции Сергею Пушкову задали вопрос о национальных перспективах. Специалист отвечал неопределенно – о своей судьбе в штабе Льюиса он тогда точно не знал:
«Перспективы в сборной? Вопрос не ко мне, а к ее главному тренеру. Это он решает. Хочу ли я влиться? Естественно, как и любой тренер. Выступить в этой роли на чемпионате мира — цель для многих, и я не исключение».
Через несколько дней после финала Пушков присоединился к сборной. А еще через месяц стал в этой сборной главным.
Цель одна – спасти белорусский хоккей от позора.
11:30 08/05/2018
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