Спасет ли Пушков белорусский хоккей от позора?





Спасти белорусскую сборную должен Сергей Пушков. Именно он сейчас возглавил команду. Российский тренер не дает спуска никому в экстралиге, постоянно наказывая «Юность» и всех остальных во всех внутренних соревнованиях. И он способен изменить ситуацию.





При Пушкове сборная наверняка заиграет по-другому. За время руководства «Неманом» Сергей Михайлович приучил нас к осмысленному и осторожному хоккею. Иногда осторожному до зевоты.





Самое свежее впечатление – третьи периоды решающих стадий плей-офф экстралиги, когда гродненцам необходимо было удерживать преимущество, нередко минимальное. Команда Пушкова играла от простого: насыщала среднюю зону, переводила игру в углы, не чуралась отбрасываться, но при этом довольно эффективно контратаковала.





Не исключено, что в матчах с фаворитами мы и увидим этот осторожный «хоккей от простого» с расчетом на контригру. В то же время, объяснить подопечным, как сыграть с позиции силы, Пушков при необходимости тоже умеет – понадобится в субботу. Ну, и совершенно точно больше жизни появится на нашей скамейке.





Пушков из тех тренеров, которые предпочитают не безучастно наблюдать за происходящим на льду, а все время общаться с хоккеистами.





Но очень любопытен следующий момент: Пушкова ведь могло вообще не быть в Дании. Тренер «Немана» отработал помощником Льюиса весь сезон, отвечал то за меньшинство, то за большинство, но перед ЧМ оказался в подвешенном состоянии.





В штаб Льюиса вернулся Андрей Мезин, который отсутствовал в январско-февральском кэмпе. И первым на выход из раздутого тренерского штаба национальной команды виделся именно тренер «Немана».









В начале апреля «Неман» расправился с «Юностью» в финале экстралиги. На чемпионской пресс-конференции Сергею Пушкову задали вопрос о национальных перспективах. Специалист отвечал неопределенно – о своей судьбе в штабе Льюиса он тогда точно не знал:





«Перспективы в сборной? Вопрос не ко мне, а к ее главному тренеру. Это он решает. Хочу ли я влиться? Естественно, как и любой тренер. Выступить в этой роли на чемпионате мира — цель для многих, и я не исключение».





Через несколько дней после финала Пушков присоединился к сборной. А еще через месяц стал в этой сборной главным.





Цель одна – спасти белорусский хоккей от позора.