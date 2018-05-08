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Daily Mail: Алекс Фергюсон вышел из комы

У бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, перенесшего операцию из-за кровоизлияния в мозг, наблюдаются первые признаки выздоровления.

По информации Daily Mail, 76-летний шотландец по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, но в понедельник он вышел из комы, «сидел и разговаривал со своими родственниками и друзьями».

Как сообщают близкие Фергюсона, операция прошла успешно, и реакция организма на лечение вселяет осторожный оптимизм. Вместе с тем врачи признают, что пациенту предстоит долгое восстановление.

Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие в четверг, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован. 

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и две Лиги чемпионов, пишет tribuna.com



10:48 08/05/2018






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