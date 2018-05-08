Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Виктория Азаренко на турнире в Мадриде проиграла Каролине Плишковой

На теннисном турнире категории "Премьер" в Мадриде белоруска Виктория Азаренко (98-е место в мировом рейтинге) уступила шестой ракетке мира чешке Каролине Плишковой.

Матч 1/16 финала прошел в упорной борьбе, отмечает БЕЛТА. Первый сет выиграла Плишкова — 6:2, но после этого Азаренко взяла реванш — 6:1. Правда, в решающей партии чешка вновь оказалась сильнее — 7:5. Встреча длилась 2 часа 8 минут.


За выход в четвертьфинал Плишкова будет бороться с американкой Слоан Стивенс (9-я позиция рейтинга WTA).

Сегодня еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (58) в 1/16 финала встретится с эстонкой Анетт Контавейт (29).

В стартовом матче мужского парного разряда белорус Максим Мирный и южноафриканец Кевин Андерсен сыграют с австрийско-хорватском тандемом Александр Пейя / Никола Мектич.

09:54 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта
Павел Знавец
Поправить ленточку.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё