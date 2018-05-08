Виктория Азаренко на турнире в Мадриде проиграла Каролине Плишковой

Матч 1/16 финала прошел в упорной борьбе, отмечает БЕЛТА. Первый сет выиграла Плишкова — 6:2, но после этого Азаренко взяла реванш — 6:1. Правда, в решающей партии чешка вновь оказалась сильнее — 7:5. Встреча длилась 2 часа 8 минут.









За выход в четвертьфинал Плишкова будет бороться с американкой Слоан Стивенс (9-я позиция рейтинга WTA).





Сегодня еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (58) в 1/16 финала встретится с эстонкой Анетт Контавейт (29).





В стартовом матче мужского парного разряда белорус Максим Мирный и южноафриканец Кевин Андерсен сыграют с австрийско-хорватском тандемом Александр Пейя / Никола Мектич.