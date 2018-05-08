Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Веремко демонстративно швырнул витебский вымпел на газон, хотя навстречу подбегал кто-то из минского штаба»

Журналист "ПБ" Сергей Азаркевич в обзоре 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси на страницах газеты заострил внимание на неподобающем поведении голкипера "Минска" Сергея Веремко, который после финального свистка выездного матча с "Витебском" (0:1) активно выражал недовольство работой судей.

Как выяснилось, страж ворот "горожан" "отличился" и до начала матча. 

«И еще одно разочарование, которое осталось вне объективов камер. До стартового свистка капитаны традиционно обменялись вымпелами. Веремко, не дойдя пару метров до бровки, демонстративно швырнул витебский вымпел на газон, хотя навстречу капитану гостей за презентом хозяев уже подбегал кто-то из минского штаба. Мелочь? Полноте, друзья. На язык так и просится малофеевское “культурки не хватает” - пишет Азаркеви
09:39 08/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта
Павел Знавец
Поправить ленточку.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё