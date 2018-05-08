Как выяснилось, страж ворот "горожан" "отличился" и до начала матча.





«И еще одно разочарование, которое осталось вне объективов камер. До стартового свистка капитаны традиционно обменялись вымпелами. Веремко, не дойдя пару метров до бровки, демонстративно швырнул витебский вымпел на газон, хотя навстречу капитану гостей за презентом хозяев уже подбегал кто-то из минского штаба. Мелочь? Полноте, друзья. На язык так и просится малофеевское “культурки не хватает” - пишет Азаркеви