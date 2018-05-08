- Конечно, слежу за чемпионатом мира, в том числе и за сборной Беларуси, где еще многие игроки мне известны по работе в "Динамо". В голове не укладывается, что белорусская команды может вылететь из высшего дивизиона. В чем проблемы? Надо найти хорошего первого вратаря, которому можно было бы довериться, ведь от надежности последнего рубежа зависит очень многое.



