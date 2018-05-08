Любомир Покович: в голове не укладывается, что сборная Беларуси может вылететь из элиты
В передаче "Спорт-клуб" на ОНТ экс-главный тренер минского "Динамо" Любомир Покович выразил недоумение, что нашей сборной грозит реальный вылет из высшего дивизиона на чемпионате мира по хоккею в Дании.
- Конечно, слежу за чемпионатом мира, в том числе и за сборной Беларуси, где еще многие игроки мне известны по работе в "Динамо". В голове не укладывается, что белорусская команды может вылететь из высшего дивизиона. В чем проблемы? Надо найти хорошего первого вратаря, которому можно было бы довериться, ведь от надежности последнего рубежа зависит очень многое.
08:14 08/05/2018
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