Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис ушел в отставку

Канадский специалист считает, что "изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной".





Дэйв Льюис работал с белорусской дружиной с конца 2014 года. Обязанности главного тренера сборной Беларуси до окончания мирового первенства возложены на Сергея Пушкова, который входил в тренерский штаб. Ему 54 года. Пушков — главный тренер гродненского "Немана", чемпиона страны. В прошлом он — российский хоккеист. На тренерской работе с 2006-го. В 2009 году Сергей Пушков был главным тренером юношеской сборной Беларуси (во время чемпионата мира).





Смена главного тренера случилось после третьего разгромного поражения нашей команды на чемпионате мира и в шаге от прощания с элитой. Ближайший матч пройдет 9 мая со сборной Швейцарии.