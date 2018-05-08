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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис ушел в отставку

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис ушел в отставку. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси, это было ее и Льюиса "совместное решение", принятое после "неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная".

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис ушел в отставку
Канадский специалист считает, что "изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной".

Дэйв Льюис работал с белорусской дружиной с конца 2014 года. Обязанности главного тренера сборной Беларуси до окончания мирового первенства возложены на Сергея Пушкова, который входил в тренерский штаб. Ему 54 года. Пушков — главный тренер гродненского "Немана", чемпиона страны. В прошлом он — российский хоккеист. На тренерской работе с 2006-го. В 2009 году Сергей Пушков был главным тренером юношеской сборной Беларуси (во время чемпионата мира).

Смена главного тренера случилось после третьего разгромного поражения нашей команды на чемпионате мира и в шаге от прощания с элитой. Ближайший матч пройдет 9 мая со сборной Швейцарии.
07:15 08/05/2018






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