



Наверное, это — все. Вернее, де-факто закончил 15 марта 2016-го. 17 минут на льду, 22 смены в игре "Айлендерс" против "Питтсбурга" — попытка вернуться после сотрясения, полученного месяцем ранее в матче с "Нью-Джерси". Неудачная, потребовавшая более чем двухлетнего лечения-наблюдения у врачей.





Честно говоря, даже рад был увидеть его в тренерской форме в сборной — хоть какая определенность после двух лет тумана. Правда, в Копенгагене это ограничилось одной тренировкой — больше не позволил жесткий лимит на количество тренерских аккредитаций.





Пару дней назад мы пересеклись около "Роял-Арены". Я честно признался, что хочу затронуть больную тему и думаю сделать ее одной из тем блога. Так что говорим не "за жизнь", а "для прессы". Дальше — от первого лица:





И правда допускал, что попробую выйти на "мире" как игрок сборной. Но и "Лас-Вегас" был не в восторге от идеи, и самочувствие, если честно, до сих пор непонятное. Так-то нормально, но под нагрузками часто "плыву". Врачи? А что врачи: в один голос говорят, мол, такая травма, что прогнозировать что-то сложно.





Понятно, что в НХЛ сейчас мне ничего не светит. КХЛ? Можно было бы попробовать, наверное. Но зачем? Во-первых, играть нужно, чтобы за что-то бороться. Во-вторых, будь я один, может, и стоило бы рискнуть. Но у меня семья, нужно и о ней думать.





Что дальше? Пока не знаю. Еще в "Айлендерс" предлагали заняться для начала скаутингом. Посмотрим. Почему 3 мая сказал "подождите до лета"? Да просто...





Однако хватит грустить. Предлагаю смотреть на ситуацию так: мы не преждевременно потеряли классного игрока, а с опережением получили классного тренера. Или, может, толкового менеджера — нашему хоккею Грабовский наверняка пригодится в любом качестве.















