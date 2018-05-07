Сначала на поле чуть не началась стычка с участием главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского и одного из игроков «Немана», но намечавшуюся разборку удалось разнять. Дальше журналисты выслушали главного тренера гродненцев Игоря Ковалевича, который предметно наехал на футболиста «волков» Никиту Букаткина.





А потом пришел черед главного – слово получил традиионно эмоциональный Виталий Жуковский. Дальше можно, конечно, прочитать, но лучше слушать и смотреть. Эмоции начинают бить ключом с отметки 3:14 и не прекращаются до самого конца видео, пишет tribuna.com





UPD. Ближе к полуночи Жуковский выложил в своем Instagram отдельное, гораздо более спокойное видеообращение. В нем тренер признал, что был неправ по отношению к грузинскому защитнику «Немана» Гиорги Кантария, выразил надежду, что Ковалевич погорячился насчет Букаткина, поблагодарил всех своих и пожелал спокойной ночи – хотя заснуть после первого спича довольно сложно.