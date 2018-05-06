Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменение Конституции ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Уроженка Копаткевичей готовила спринтеров в Австралии

Фира Двоскина прибыла в Австралию лишь 22 года назад, но за это время успела оказать большое влияние на развитие в этой стране таких видов спорта, как бег с препятствиями и спринт.

 
Фото: Дэвид Тарботтон, athletics.com.au
Фира Двоскина прибыла в Австралию лишь 22 года назад, но за это время успела оказать большое влияние на развитие в этой стране таких видов спорта, как бег с препятствиями и спринт. На днях она умерла в Сиднее в возрасте 83 лет после длительной борьбы с миеломой, пишет athletics.com.au.

Фира тренировала спортсменов на всех уровнях, школьном, юношеском и элитном. Она была первым наставником Стивена Соломона, вырастив его в годы становления от школьного футболиста до участника финала Олимпиады еще в подростковом возрасте.


Среди атлетов, которых она тренировала более десяти лет, – чемпион Австралии по бегу на 110 метров  с препятствиями Джастин Мерлино, победитель соревнований Stawell Gift 2001 Эндрю Пим и участница Олимпиады в Сиднее Дебби Эдвардс-Шульстад.

Эсфирь Двоскина родилась в маленьком белорусском городе Копаткевичи 20 сентября 1934 года. Когда разразилась Вторая мировая, семья на 4 года переехала в Россию, а когда вернулась назад, город был разбомблен и почти исчез с лица земли, поэтому она переехала в украинский Львов.

В Украине Фира встретила своего будущего мужа Бориса Двоскина, который являлся членом сборной Советского Союза. Он был отобран на эстафету 4×400 метров Олимпиады в Хельсинки, но не поехал на Игры. Четыреста метров Борис пробегал за 48,4 секунды, входя в европейский топ-15 того времени.

Фира вышла замуж за Бориса в 1957 году и новоиспеченная семья обосновалась в родном городе ее супруга Днепропетровске.

Двоскина и сама была отличной спортсменкой, бегая 100 метров за 12,1 секунды, а также занимаясь гимнастикой и фехтованием. В 1957-м она закончила Университет физкультуры и спорта во Львове, став тренером.

В течение следующих 38 лет уроженка Копаткевичей работала тренером в нескольких спортивных школах, клубах и центрах олимпийской подготовки. За это время она тренировала многих советских и украинских атлетов: Галину Гончаренко, Евгения Баралея, Евгения Олешко, Зою Войтенко, Аллу Мотину.

В 1995-м Фира вышла на пенсию. Но жизнь пожилых людей в Украине оказалась тяжелой после развала Советского Союза. У Двоскиной были родственники в Австралии, в том числе старшая сестра, поэтому супруги в 1996-м переехали в Сидней. Там Фира вернулась к тренерской работе.

В следующие два десятка лет она готовила множество спринтеров и бегунов на дистанции с препятствиями. В последнее время, когда трудно стало переезжать с места на место, в работе ей помогала единственная дочь Ирина, сообщает belmir.by


Для спортсменов Двоскина стала все равно что членом семьи, они воспринимали ее как бабушку. Например, по очереди отвозили домой с тренировки. Фира отказалась от платы за свои услуги. В ответ команда покрывала многие ее расходы, собирая деньги в складчину.

Несмотря на свои 83, уроженка Копаткевичей даже в этом году оставалась на тренерской работе. Ее долгая карьера, полная побед, казалась бесконечной, но, увы, Двоскиной не удалось одолеть тяжелую болезнь. Олимпийский комитет Австралии выразил соболезнования семье Фиры, ее родственникам и друзьям.


18:49 07/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?
Уладзiмiр Някляеў
Власть никогда не сможет победить поэта
Павел Знавец
Поправить ленточку.


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё