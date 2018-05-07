Беларусь – Россия. Коэффициент на победу белорусов выше 20
Сегодня, 7 мая, сборная Беларуси проведет третий матч группового этапа на чемпионате мира в Дании.
В 17:15 подопечные Дэйва Льюиса сыграют с Россией, которая, по мнению букмекерских контор, является очевидным фаворитом матча.
У «Фавбет» коэффициент на победу Беларуси равен 20.0, России – 1.07.
«Пари-Матч» выставил такие котировки: победа Беларуси – 18.0, виктория России – 1.08.
«Марафон» предлагает наиболее выгодные коэффициенты: выигрыш Беларуси – 20.5, победа России – 1.085.
Источник: tribuna.com
15:40 07/05/2018
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