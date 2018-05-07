Бьорндален о пополнении в семействе: Будет возможность – будут и дети

- Впервые с 13-14 лет у меня нет расписания на май-июнь-июль. Надеюсь, скучно не будет. У меня замечательная семья, которой теперь я буду отдавать много времени. Мы вместе будем определять, что произойдет в будущем. Мне очень интересно, что решит Дарья, продолжит ли она выступать год-другой или тоже завершит карьеру.





Бьорндален рассказал, как быстро растет дочка Ксения:





- У нас дома маленький смурфик Ксения, требующая больше внимания, чем раньше. Сейчас за ней так занятно наблюдать. Она взрослеет с каждым днем и очень креативна. Мы считаем ее самым умным ребенком в мире, как и все родители. За ней очень интересно следить и нам хочется делать это впредь. Независимо от того, останется ли Дарья в спорте, мы будем путешествовать вместе как одна команда.





Также в Оле-Эйнара спросили, появятся ли еще дети у него и Дарьи Домрачевой:





- Определенно. Будет возможность для этого – будут еще дети. Дети – это прекрасно. Не думал, что отцовство даст мне так много, но это так, – цитирует Бьорндалена Motivasjon.no.