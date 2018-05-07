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Жуткая травма в ММА: боец чуть не оторвал себе руку

На турнире LFA в Колорадо боец Джером Ривера едва не оторвал себе руку.

Произошло это не после удара или падения – он просто неудачно оперся на клетку, когда отступал от соперника Брэндона Ровайла, пишет sports.ru

Судья не сразу заметил травму: Ривера спасался бегством, пока рука болталась как плеть. Вдогонку Джером получил пару ударов ногой в голову, но даже не мог нормально защищаться. Хорошо, что судья вмешался не слишком поздно.



Врачи диагностировали у Риверы вывих локтя и трещину в лучевой кости. Через несколько недель он сможет вернуться к тренировкам.

«Обидно! Я отлично подготовился к бою, но это был не мой вечер. Обещаю: я вернусь! И буду еще сильнее», – сказал Ривера после поединка.

13:31 07/05/2018






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