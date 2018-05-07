Жуткая травма в ММА: боец чуть не оторвал себе руку

Произошло это не после удара или падения – он просто неудачно оперся на клетку, когда отступал от соперника Брэндона Ровайла, пишет sports.ru





Судья не сразу заметил травму: Ривера спасался бегством, пока рука болталась как плеть. Вдогонку Джером получил пару ударов ногой в голову, но даже не мог нормально защищаться. Хорошо, что судья вмешался не слишком поздно.













Врачи диагностировали у Риверы вывих локтя и трещину в лучевой кости. Через несколько недель он сможет вернуться к тренировкам.





«Обидно! Я отлично подготовился к бою, но это был не мой вечер. Обещаю: я вернусь! И буду еще сильнее», – сказал Ривера после поединка.