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Готовимся к вылету? Сегодня белорусские хоккеисты сыграют с россиянами

7 мая хоккейная сборная Беларуси на чемпионате мира сыграет против команда России. Это третий матч нашей команды на турнире.

Напомним, первые две встречи закончились для команды Дэйва Льюиса поражениями: шведам белорусы проиграли со счётом 0:5, французам — 2:6. На сегодня сборная Беларуси — единственная в группе А, которая не заработала ни одного очка.


Россияне свои первые две встречи выиграли с одинаковым счётом 7:0, победив команды Франции и Австрии.

Матч Беларусь-Россия начнётся в Копенгагене в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведёт прямую трансляцию игры.


Сегодня на чемпионате мира также пройдут встречи США-Германия (17:15), Швеция-Франция (21:15) и Канада-Дания (21:15).

Источник: euroradio.fm
11:23 07/05/2018






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