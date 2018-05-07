Готовимся к вылету? Сегодня белорусские хоккеисты сыграют с россиянами
7 мая хоккейная сборная Беларуси на чемпионате мира сыграет против команда России. Это третий матч нашей команды на турнире.
Напомним, первые две встречи закончились для команды Дэйва Льюиса поражениями: шведам белорусы проиграли со счётом 0:5, французам — 2:6. На сегодня сборная Беларуси — единственная в группе А, которая не заработала ни одного очка.
После поражения от французов наставник сборной Беларуси Дэйв Льюис не исключил, что национальная команда может покинуть элитный дивизион.
Россияне свои первые две встречи выиграли с одинаковым счётом 7:0, победив команды Франции и Австрии.
Матч Беларусь-Россия начнётся в Копенгагене в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведёт прямую трансляцию игры.
Сегодня на чемпионате мира также пройдут встречи США-Германия (17:15), Швеция-Франция (21:15) и Канада-Дания (21:15).
Источник: euroradio.fm
11:23 07/05/2018
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