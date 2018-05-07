Напомним, первые две встречи закончились для команды Дэйва Льюиса поражениями: шведам белорусы проиграли со счётом 0:5, французам — 2:6. На сегодня сборная Беларуси — единственная в группе А, которая не заработала ни одного очка.









Россияне свои первые две встречи выиграли с одинаковым счётом 7:0, победив команды Франции и Австрии.





Матч Беларусь-Россия начнётся в Копенгагене в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведёт прямую трансляцию игры.









Сегодня на чемпионате мира также пройдут встречи США-Германия (17:15), Швеция-Франция (21:15) и Канада-Дания (21:15).