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Домрачеву назвали идеальной белоруской. Реакция Кочановой

Часть программы конкурса «Мисс Беларусь» организаторы посвятили белорусскому спорту.

Ведущий с помощью подсказок жюри «нарисовал» портрет идеальной белорусской женщины. В итоге получилось изображение Дарьи Домрачевой.


Tribuna.com отмечает, что реакция олимпийской чемпионки бесценна. 


Однако "Солидарность" считает, что намного ярче была реакция главы Администрации президента Натальи Кочановой, которая сидела рядом с Дарьей.



10:51 07/05/2018






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