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Белоруски Соболенко, Саснович, Лапко и Азаренко — в топ-100 рейтинга ВТА!

Впервые c января 2001 года сразу четыре белоруски попали в топ-100 рейтинга ВТА.

Арина Соболенко располагается на 46-й позиции, Александра Саснович — на 58-й, Вера Лапко поднялась со 111-ого на 92-е место, а Виктория Азаренко заняла 98-ю строку. Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп. 

Рейтинг ВТА. 7 мая 

1(1). Симона Халеп (Румыния) — 8055 очков 
2(2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790 
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065 
4(4). Элина Свитолина (Украина) — 5450 
5(5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273 
6(6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100 
7(7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700 
8(8). Винус Уильямс (США) — 4276 
9(9). Слоан Стивенс (США) — 3939 
10(10). Петра Квитова (Чехия) — 3550... 
46(47). Арина СОБОЛЕНКО — 1128... 
58(55). Александра САСНОВИЧ — 1018... 
92(111). Вера ЛАПКО — 720... 
98(99). Виктория АЗАРЕНКО — 695

08:55 07/05/2018






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