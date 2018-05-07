Арина Соболенко располагается на 46-й позиции, Александра Саснович — на 58-й, Вера Лапко поднялась со 111-ого на 92-е место, а Виктория Азаренко заняла 98-ю строку. Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп.





Рейтинг ВТА. 7 мая





1(1). Симона Халеп (Румыния) — 8055 очков

2(2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790

3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065

4(4). Элина Свитолина (Украина) — 5450

5(5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273

6(6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100

7(7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700

8(8). Винус Уильямс (США) — 4276

9(9). Слоан Стивенс (США) — 3939

10(10). Петра Квитова (Чехия) — 3550...

46(47). Арина СОБОЛЕНКО — 1128...

58(55). Александра САСНОВИЧ — 1018...

92(111). Вера ЛАПКО — 720...

98(99). Виктория АЗАРЕНКО — 695