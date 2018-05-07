Белоруски Соболенко, Саснович, Лапко и Азаренко — в топ-100 рейтинга ВТА!
Впервые c января 2001 года сразу четыре белоруски попали в топ-100 рейтинга ВТА.
Арина Соболенко располагается на 46-й позиции, Александра Саснович — на 58-й, Вера Лапко поднялась со 111-ого на 92-е место, а Виктория Азаренко заняла 98-ю строку. Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп.
Рейтинг ВТА. 7 мая
1(1). Симона Халеп (Румыния) — 8055 очков
2(2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790
3(3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065
4(4). Элина Свитолина (Украина) — 5450
5(5). Елена Остапенко (Латвия) — 5273
6(6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
7(7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700
8(8). Винус Уильямс (США) — 4276
9(9). Слоан Стивенс (США) — 3939
10(10). Петра Квитова (Чехия) — 3550...
46(47). Арина СОБОЛЕНКО — 1128...
58(55). Александра САСНОВИЧ — 1018...
92(111). Вера ЛАПКО — 720...
98(99). Виктория АЗАРЕНКО — 695
08:55 07/05/2018
Загрузка...