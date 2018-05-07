- Что можете пожелать игрокам, которые играют у нас в Республике и болельщикам наших белорусских клубов?





– Игрокам пожелаю набраться терпения. Когда-то это закончится, все эти вопросы по хоккею, которые там раздули, непонятно из-за чего. Футбол не трогают, хотя там зарплаты космические, если брать по сравнению с хоккейными нашими. Надеюсь, что когда-то это закончится, что ребята будут достойно зарабатывать, а болельщикам пожелаю не раскисать, поддерживать свои любимые команды, ездить на выезды, как это было раньше приезжаешь и полные дворцы собирались, это было очень приятно.





Для меня сюрприз был, что смотрел некоторые игры «Немана», допустим с Молодечно, Жлобином и полупустые трибуны. Хотя я знаю, что болельщики «Немана» всегда заполняли дворец. Также можно взять Гомель. Я столкнулся с этим в бытность игрока если «Юность» приезжала, то приходил полный стадион, я этого не замечал, а когда видел игры с другими командами, то смотрю полупустые трибуны. Как-то вот это немного настораживает, — сказал Баранов.