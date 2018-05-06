Минчанка Оксана Юхно стала чемпионкой Европы по бодифитнесу

Успех белорусской спортсменки закономерен. Оксана не раз становилась призером республиканских соревнований, пробовала силы на международных. Выиграла, наконец, чемпионат страны, проходивший в апреле, и к нынешнему старту сумела подойти в оптимальной форме.





– Наша соотечественница очень эффектно выглядела на подиуме даже в сравнении с еще почти дюжиной соперниц, – подчеркивает судья международной категории Наталья Качан. – У нее хороший рост – 174 см, ни грамма лишнего веса, изящная фигурка, хорошо развитая, но в меру рельефная мускулатура, что важно в бодифитнесе, она миловидна и обаятельна. Безусловно, Оксана победила заслуженно. Мы все за нее рады.









О. Юхно пришла в этот вид спорта сравнительно недавно. До того серьезно занималась плаванием. В Минск девушка переехала из Гомеля, где успела поработать в патрульно-постовой службе милиции. В столице тоже поначалу нашла применение своим навыкам и сноровке в правоохранительных органах. В настоящее время Оксана трудится в службе безопасности одного из столичных фитнес-центров. Здесь новоиспеченная чемпионка Европы в основном и тренируется. Конечно, в свободное время. Мечтает теперь покорить планетарный подиум.





Стоит отметить, что на состязании в Санта-Сусанне неплохо заявил о себе еще один минчанин – чемпион Беларуси Сергей Агунович. Он занял в категории свыше 100 кг в бодибилдинге пятое место. Всего в турнире приняли участие около 1300 атлетов из 45 стран.