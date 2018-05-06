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Минчанка Оксана Юхно стала чемпионкой Европы по бодифитнесу

Минчанка Оксана Юхно завоевала золотую медаль в категории свыше 168 см (бодифитнес) у женщин на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в испанском городе Санта-Сусанна, сообщает агентство «Минск-Новости».
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Второе и третье места заняли соответственно украинка Татьяна Баханова и Хенрика Кемпинен из Финляндии.

Успех белорусской спортсменки закономерен. Оксана не раз становилась призером республиканских соревнований, пробовала силы на международных. Выиграла, наконец, чемпионат страны, проходивший в апреле, и к нынешнему старту сумела подойти в оптимальной форме.

– Наша соотечественница очень эффектно выглядела на подиуме даже в сравнении с еще почти дюжиной соперниц, – подчеркивает судья международной категории Наталья Качан. – У нее хороший рост – 174 см, ни грамма лишнего веса, изящная фигурка, хорошо развитая, но в меру рельефная мускулатура, что важно в бодифитнесе, она миловидна и обаятельна. Безусловно, Оксана победила заслуженно. Мы все за нее рады.


О. Юхно пришла в этот вид спорта сравнительно недавно. До того серьезно занималась плаванием. В Минск девушка переехала из Гомеля, где успела поработать в патрульно-постовой службе милиции. В столице тоже поначалу нашла применение своим навыкам и сноровке в правоохранительных органах. В настоящее время Оксана трудится в службе безопасности одного из столичных фитнес-центров. Здесь новоиспеченная чемпионка Европы в основном и тренируется. Конечно, в свободное время. Мечтает теперь покорить планетарный подиум.

Стоит отметить, что на состязании в Санта-Сусанне неплохо заявил о себе еще один минчанин – чемпион Беларуси Сергей Агунович. Он занял в категории свыше 100 кг в бодибилдинге пятое место. Всего в турнире приняли участие около 1300 атлетов из 45 стран.

Фото www.repone.de
19:53 06/05/2018






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