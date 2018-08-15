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Уникальный случай: на процессе блогера Паука судья взял самоотвод!

В Октябрьском в Гомельской области на процессе блогера Андрея Паука судья взял самоотвод! Таким образом Владимир Василевский отреагировал на появление в интернете документа, который накануне в перерыве забыл в суде помощник прокурора.

Фотокопию определения судьи о самоотводе разместил на своей странице в Facebook правозащитник Леонид Судаленко.

Напомним, блогер Андрей Паук через суд пытается добиться права присутствия на планерках Октябрьского райисполкома и сессиях районного совета. Вчера он разместил на своей странице в Facebook фотокопию документа с решением суда, которую неосмотрительно оставил помощник прокурора. 


Паук посчитал, что это фактически принятое решение, согласно которому жалобу не удовлетворят. Фотокопия попала в СМИ.

Судья Владимир Василевский пишет: "Поскольку указанная публикация может вызвать сомнения у стороннего наблюдателя в беспристрастности судьи... судья заявляет отвод от участия в рассмотрении дела".


Для Беларуси подобный самоотвод — явление исключительное. По крайней мере, как говорит правозащитник Судаленко, в его практике такое впервые. О Василевском известно, что он был назначен на должность судьи суда Октябрьского района в феврале 2015 года на пять лет.

Источник: euroradio.fm
16:22 15/08/2018






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