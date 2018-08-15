Уникальный случай: на процессе блогера Паука судья взял самоотвод!

Фотокопию определения судьи о самоотводе разместил на своей странице в Facebook правозащитник Леонид Судаленко.





Напомним, блогер Андрей Паук через суд пытается добиться права присутствия на планерках Октябрьского райисполкома и сессиях районного совета. Вчера он разместил на своей странице в Facebook фотокопию документа с решением суда, которую неосмотрительно оставил помощник прокурора.









Паук посчитал, что это фактически принятое решение, согласно которому жалобу не удовлетворят. Фотокопия попала в СМИ.





Судья Владимир Василевский пишет: "Поскольку указанная публикация может вызвать сомнения у стороннего наблюдателя в беспристрастности судьи... судья заявляет отвод от участия в рассмотрении дела".









Для Беларуси подобный самоотвод — явление исключительное. По крайней мере, как говорит правозащитник Судаленко, в его практике такое впервые. О Василевском известно, что он был назначен на должность судьи суда Октябрьского района в феврале 2015 года на пять лет.