Кто станет следующим премьером?

"На этой неделе внести предложения по изменению всего руководства правительства, всей верхушки. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им тяжело, как им сложно", - сказал Лукашенко, обращаясь к руководителю своей Администрации Наталье Кочановой.





Таким образом, уже в ближайшее время можно ожидать больших кадровых перестановок, включая главу правительства. Андрей Кобяков занимает свою должность с декабря 2014 года.





Наша нива» предлагает обзор возможных кандидатов на данное место. За время правления Лукашенко премьерами побывало семеро человек. И все они были, как принято говорить, «сильными хозяйственниками». Поэтому варианты, что правительство возглавит Игорь Шуневич, Владимир Макей или Валерий Вакульчик, были бы большой новацией.





Естественно, что никакой гарантии того, что именно кто-то из этого списка станет лицом №2 в стране, нет. Тем не менее говорить о конкретных кандидатах можно.





Андрей Кобяков





Лукашенко все же передумает и не отправит Кобякова председателем Рогачевского райисполкома. Такой вариант абсолютно вероятен. Ну, погорячился, сказал на эмоциях, завтра все забудут. А Кобяков усердно делает свою работу.





Этого человека вовсе не заподозришь в политических амбициях, он блекнет даже на фоне двух других предыдущих премьеров Сидорского и Мясниковича. Кобяков, который поработал послом в Москве, хорошо знает российские порядки. Как договориться с Кремлем по тому или иному вопросу. На Запад премьер не очень смотрит, но для этого у Лукашенко есть Макей.





Василий Матюшевский









Первый вице-премьер родом из той самой Орши, которая, возможно, будет стоить места премьера Кобякову. Матюшевский соответствует духу времени в своих манерах, одежде, разговорах. Он умеет подбирать модные пиджаки и туфли, идеально говорит по-английски. Структурные реформы от Матюшевского проводятся очень медленно. И здесь вопрос вот в чем: не разрешили или вице-премьер сам струсил, посчитав за лучшее проводить небольшие изменения, не ломая всю систему целиком.





Кирилл Рудый









А это как раз был бы радикальный вариант. Посол Беларуси в Китае уже давно призывает ру водство страны сесть на «финансовую диету», чтобы оздоровить экономику. Например, Рудый предлагает вывести предприятия из подчинения министерств, чтобы они самостоятельно окунулись в конкурентную среду.





По его мнению, пока в стране не появится широкий слой собственников, в экономике не появятся правильные стимулы для развития. Идеи Рудого в свое время для Лукашенко оказались слишком революционные, поэтому его и сослали послом в Китай. Возможно, сейчас пасьянс ляжет по-другому.





Беда в том, что Рудый никогда не имел в подчинении большого количества людей. А Лукашенко все же нужен "опытный хозяйственник"





Сергей Румас









На время вице-премьерства Сергея Румаса пришелся финансовый кризис 2011 года. Сам вице-премьер запомнился некоторыми своими рыночными предложениями, а также размолвкой с помощником президента по экономике Сергеем Ткачевым.





Удержаться долго на посту Румас не смог. Его отправили в достаточно спокойное кресло председателя правления Банка развития, а также он остался управлять Белорусской федерацией футбола.





Румас мог бы создать позитивный образ нового правительства, он обаятельный и умеет держаться перед камерой. При этом он не похож на человека, который готов проводить «шоковую терапию».









Николай Снопков









Могилевский экономист Снопков очень давно в руководящей обойме. Он пережил многочисленные кадровые перестановки. Снопков был министром экономики, теперь отвечает за это направление в Администрации президента.

Это умный чиновник, который имеет репутацию осторожного либерала. На передний край Снопков не стремится высовываться. Политических заявлений не делает никогда. Снопков идеальный винтик этой системы. Работу во главе правительства он бы явно не запорол, но был бы он премьером роста, сказать сложно.

Александр Косинец









Сейчас Косинец занимает хотя и не очень публичную, но достаточно важную позицию помощника президента. Медик по образованию, Косинец много лет был у руля Витебской области. Он был главой Администрации президента и вице-премьером. Кажется, что Косинец был бы готов взяться за любую работу и верно служить Лукашенко.





Сергей Сидорский









Давайте рассмотрим и такой вариант. Тем более, что в последнее время циркулируют слухи, что Сидорский дорабатывает последние дни министром промышленности Евразийской экономической комиссии. Назначали же когда-то Мальцева дважды министром обороны, а Русого - дважды министром сельского хозяйства. Почему бы и с премьером не повторить такой фокус?





Сидорский, видимо, еще не забыл старую работу и быстро смог бы войти в старую колею.





Анатолий Исаченко









Среди «губернаторов» сейчас нет ярких личностей калибра Семена Шапиро или Бориса Батуры. Даже трудно сходу вспомнить, кто же там управляет Брестской или Витебской областью. Отметить можно разве что председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко.





Этот человек возглавлял лукашенковский совхоз "Городец". Много работал на различных должностях в Могилевской области. Такие кадры любит Лукашенко. Примечательно, что именно с Исаченко встретился Лукашенко после «инсульта», который приписали ему российские СМИ.