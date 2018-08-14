Ее размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа.





Так, в Минске материальную помощь в размере 64,1 рубля получат более 25,7 тыс. многодетных семей.





В Брестской области такую поддержку планируется оказать 18 678 семьям: в Березовском районе размер выплаты на каждого учащегося из многодетной семьи составляет 48 рублей, в Пинске и Барановичском районе — 45, в Ивацевичском районе — 42, в Барановичах — 40, в Бресте – 35.









Выделение материальной помощи в Facebook прокомментировал сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, который сам является многодетным отцом и проживает в Кобрине (Брестская область):



