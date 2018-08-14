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Активист БХД о "помощи" многодетным: Вашей подачки не хватит даже на пару сандаликов

В Беларуси многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, которые обучаются в школах (на уровне базового и общего среднего образования, в том числе в учреждениях специального образования), могут получить к новому учебному году материальную помощь.

Ее размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа.

Так, в Минске материальную помощь в размере 64,1 рубля получат более 25,7 тыс. многодетных семей. 

В Брестской области такую поддержку планируется оказать 18 678 семьям: в Березовском районе размер выплаты на каждого учащегося из многодетной семьи составляет 48 рублей, в Пинске и Барановичском районе — 45, в Ивацевичском районе — 42, в Барановичах — 40, в Бресте – 35.


Выделение материальной помощи в Facebook прокомментировал сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Георгий Дмитрук, который сам является многодетным отцом и проживает в Кобрине (Брестская область):

"Громкое название? Очень! Вся страна думает: «Государство заботится о многодетных!» Какая добрая власть!? Так вот, я от имени многодетных как многодетный отец, как сам из многодетной семьи, говорю вам, власть имцщим: «Не позорьтесь! Вашей подачки в 45 рублей не хватит купить даже пару добротных сандаликов для наших детей! Сократите бюджет МВД, КГБ и прочих не многодетных, но жирных «молодчиков» и реально помогите многодетным!", - цитирует Дмитрука krynica.info

15:17 15/08/2018






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