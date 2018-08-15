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"Вас слушают". Расследование "дела профсоюзов" закончено, прослушка продолжается

Прокуратура Минска не установила фактов давления на свидетелей. А вот материалы в отношении юриста РЭП Юрия Белякова выделены в отдельное производство.

"Вас слушают". Расследование "дела профсоюзов" закончено, прослушка продолжается
Судебное заседание 15 августа возобновилось с изучения выписки из SEB Bank за 31 декабря 2011 года, полученной в сентябре 2016 года. Прокурор Вадим Казей уверенно зачитывает "банковские выписки" на литовском языке, что вызвало возмущение адвокатов: 

"Высокий суд, здесь вообще нет русского языка! Как можно в такой свободной форме интерпретировать эти документы? Говорите, что документ на литовском языке. Как мы можем, не владея языком, говорить об этом?" 

"Мы эти бумаги видели во время следствия. Название профсоюза и юридический адрес, который указан в этих документах, не соответствует действительности. Там указан адрес: Ясинская, д. 9. Профсоюз всегда находился по адресу Кульман,9. То, что просмотрели, не может служить никакими доказательствами нашей вины. О какой доказательной базе можно говорить вообще, если они противоречат друг другу?" – заявил Геннадий Федынич.

Игорь Комлик добавляет: "Эту бумагу я не считаю настоящей, при изучении даже внимания ей не придал".

"Давление на свидетелей не оказывалось"

Суд огласил результаты прокурорской проверки относительно заявлений свидетелей, что на них оказывалось давление во время допросов в ДФР и в Следственном комитете. Согласно результатам проверки, на свидетелей Николая Герасименко, Надежду Есипович, Юрия Белякова, Снежанну Гринцевич давление не оказывалось.

В ходе проверки допросили свидетеля по уголовному делу Юлю Юхновец, которая сказала, что допрос проходил в рамках закона. 

Николай Герасименко указал, что на него оказывалось психологическое давление фразами: "Ну что, еще не колется? Если не скажешь, то на другом месте будешь... Жирует? Конвой еще не ушел?"

Следователь Следственного комитета Краус, дознаватели УДФР Дмитриев, Кумагерчик и другие заявили, что давление на свидетелей не оказывали.

Прокурорская проверка пришла к выводу, что факты "давления на свидетелей не установлены". Уголовное дело о давлении на свидетелей возбуждаться не будет. 

А вот материалы относительно правового инспектора РЭП Юрия Белякова выделены в отдельное производство. Якобы Беляков прислал инструкцию Юхновец "Как давать показания в суде", в которой присутствует ссылка на статью 27 Конституции, говорится о правах свидетелей и содержатся выдержки из Уголовно-процессуального кодекса.

Геннадия Федынича по-прежнему прослушивают. Например, оглашена прослушка лидера РЭП со свидетельницей по делу  Надеждой Есипович от 9 августа:

Надежда Есипович: "Ой, что делать, говори?"

Федынич: "Ничего, ищем адвоката! Чего вы пойдете без адвоката в прокуратуру?"

Есипович: "А чего мне волноваться? Так я пойду открывать! Ведь кто-то под дверью топчется!"

Федынич: "Только не волнуйтесь, как в суде! Говори правду"

Есипович: "Да ничего мне не давали! Что мне давали?"

Федынич: "Ты хоть умойся, перекуси! И не открывай никому пока"

Есипович: "Милиционер сказал, что взломают двери"

Федынич: "Не взломают! Жди адвоката"...

Наромним, 9 августа около 7 часов утра домой к Николаю Герасименко, Надежде Есипович и Снежанне Гринцеввич (Солигорск) прибыли сотрудники спецслужб, чтобы доставить всех в прокуратуру Минска для проверки показаний о давлении со стороны следствия. Свидетелей не предупредили ни телефонными звонками, ни тем более повестками. 

"Каким образом осуществляется эта прослушка и на основании чего?! Я пока на свободе и глава профсоюза… За каждым в 7 утра пришли по 4 человека! Вы говорите, что нет давления, но тут же противоречите сами себе. Нельзя было их по-другому вызвать? И мы будем объяснять людям, как вести себя, их права и обязанности во время задержаний и допросов! Они не знают этого, необразованность, а вы этим пользуетесь", - возмутился Геннадий Федынич. 

И добавил: "Прослушка добыта с нарушением закона и не имеет никакой силы".

Суд объявил перерыв до 17 августа.

Алесь Беляцкий: Прослушка скомпроментировала не Федынича, а подтвердила политический характер дела

- Прослушка формально ничего не нарушает, но по сути все выглядит достаточно подленько, - считает руководитель правозащитного центра "Вясна" (ликвидирован белорусскими властями) Алесь Беляцкий. – Бумаги о прослушке, которые зачитывались сегодня, ничего не дают, разве что еще раз доказывает, что давление на свидетелей и через милицию, и через Следственный комитет оказывалось. 

Сама манера вызова свидетелей на опрос (с участием нескольких сотрудников милиции, с угрозами взломать дверь) также вызывает атмосферу страха и вынуждает свидетелей остерегаться и бояться последствий. Я думаю, что не столько Федынич скомпроментирован прослушкой, сколько еще раз мы убедились, что дело носит политический характер. 

А методы, которыми власти борются с независимыми профсоюзами, только подчеркивают враждебное отношение властей к профсоюзам еще до вынесения судебного приговора. 

- Законодательство разрешает вести прослушку в ходе судебного процесса?

- Нужно только постановление прокурора – могут слушать и вас, и меня в любую секунду. Но нужны причины для прослушки. А были ли причины для данной прослушки? У меня возникают сомнения, что эти причины были достаточными для организации прослушки.

"Белорусский партизан"
14:49 15/08/2018






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