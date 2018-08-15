За коррупцию судят бывшего председателя Лоевского райисполкома

По информации суда Речицкого района, бывший руководитель района обвиняется во взятках и превышении служебных полномочий.





Эпизоды деятельности, возможно, преступной, относятся к периоду руководства Дмитровым одним из сельхозпредприятий в Светлогорском районе и в последующем — на должности председателя Лоевского райисполкома.





Работая в должности председателя Лоевского райисполкома, Сергей Дмитров давал указания директорам сельскохозяйственных предприятий заключать договоры поставки и оказания услуг с определенными коммерческими структурами. Не всегда это сотрудничество было выгодным.





Но председатель райисполкома обязывал руководителей хозяйств одного из самых бедных районов страны в первоочередном порядке рассчитываться с коммерческими структурами за поставленную продукцию или услуги. Хозяйства рассчитывались деньгами или крупным рогатым скотом.





До того, как возглавить Лоевский район, Сергей Дмитров работал первым заместителем председателя Светлогорского райисполкома. На должность председателя Лоевского райисполкома он был назначен 14 июня 2016 года, но проработал в этой должности немногим более года.





Любопытно, что при назначении нового председателя Лоевского райисполкома Сергею Дмитрову было вручено от районного совета депутатов благодарственное письмо «За добросовестный труд и весомый вклад в развитие Лоевщины». Об этом писала тогда газета «Лоевский край». А вскоре в отношении бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело, пишут naviny.by





Кстати, в прошлом году жители Лоевщины жаловались Лукашенко на бездарную вертикаль . Они просили Лукашенко разобраться, почему район на 90-м году своего существования оказался в столь бедственном состоянии (Лоевский район один из самых бедных в стране - прим. БП).





В жалобе также отмечалось, что в бедственном положении района виновата власть "За последние неполные семь лет сменилось пять председателей райисполкома. Привозят каждого нового, как кота в мешке. Кто он, что он, с какими планами и программами «усаживают» в кресло районного вертикального главу, наверное, только Богу и известно. И так четверть века", - вопрошали жители Лоевщины.





Ответа на свою жалобу они не получили.











