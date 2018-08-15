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Верховный суд отказался изменить приговор за один патрон фигуранту "дела Белого легиона"

Месяц назад бывший фигурат дела "О подготовке массовых беспорядков" художник-дизайнер Андрей Белявский направил жалобу в Верховный суд на приговор Ленинского районного суда Минска, который наказал его годом "домашней химии" за хранение одного патрона.

На днях он получил ответ от высшей судебной инстанции, в котором сообщается, что его жалоба остается без удовлетворения, а приговор в силе, передает ПЦ "Вясна".

В ответе за подписью заместителя председателя Верховного суда Руслана Анискевича отмечается, что результаты суда первой инстанции о виновности Белявского соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются правильными и по существу не оспариваются в жалобе. 

Доводы о чрезмерной строгости и неадекватности поступку назначенного наказания Верховный суд счел необоснованными. А замечание насчет неучтенных Ленинским судом при вынесении решения двух с половиной месяцев, проведенных Белявский за решеткой во время следствия по делу "О незаконном вооруженном формировании", Верховный суд, как и Минский городской в ​​свое время, вообще проигнорировал.

Таким образом, все средства внутренней защиты по делу за хранение патрона у бывшего фигуратна дела "О подготовке массовых беспорядков" исчерпаны.

Напомним, Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса - "Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках" и ст. 287 Уголовного кодекса - "Создание незаконного вооруженного формирования". 

Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня в связи с прекращением дела по ст. 293 УК. Во время обыска сразу после задержания у него был найден исправный патрон.

Как только в конце ноября Следственный комитет закрыл дело "О незаконном вооруженном формировании", в отношении Белявского было заведено новое дело - о хранении боеприпасов (ч.2 ст. 295 УК РБ). 


12 декабря Следственный комитет предъявил молодому человеку обвинение, а ровно через месяц, 12 января, в суде Ленинского района был озвучен приговор по этому делу. 

Судья Марина Запасник признала Белявского виновным по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса («Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ») и назначила наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия"). 

После рассмотрения кассационной жалобы Белявского в Минском городском суде приговор вступил в законную силу.


Напомним, что по аналогичному обвинению суд в Гомеле вынес оправдательный приговор гражданину Франции Жолану Вийо, пытавшемуся провезти боевой патрон через белорусско-украинскую границу. Его признали невиновным и оправдали — за отсутствием в его деяниях состава преступления.

"Белорусский партизан"
13:25 15/08/2018






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