На днях он получил ответ от высшей судебной инстанции, в котором сообщается, что его жалоба остается без удовлетворения, а приговор в силе, передает ПЦ " Вясна ".





В ответе за подписью заместителя председателя Верховного суда Руслана Анискевича отмечается, что результаты суда первой инстанции о виновности Белявского соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются правильными и по существу не оспариваются в жалобе.





Доводы о чрезмерной строгости и неадекватности поступку назначенного наказания Верховный суд счел необоснованными. А замечание насчет неучтенных Ленинским судом при вынесении решения двух с половиной месяцев, проведенных Белявский за решеткой во время следствия по делу "О незаконном вооруженном формировании", Верховный суд, как и Минский городской в ​​свое время, вообще проигнорировал.





Таким образом, все средства внутренней защиты по делу за хранение патрона у бывшего фигуратна дела "О подготовке массовых беспорядков" исчерпаны.





Напомним, Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса - "Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках" и ст. 287 Уголовного кодекса - "Создание незаконного вооруженного формирования".





Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня в связи с прекращением дела по ст. 293 УК. Во время обыска сразу после задержания у него был найден исправный патрон.





Как только в конце ноября Следственный комитет закрыл дело "О незаконном вооруженном формировании", в отношении Белявского было заведено новое дело - о хранении боеприпасов (ч.2 ст. 295 УК РБ).









12 декабря Следственный комитет предъявил молодому человеку обвинение, а ровно через месяц, 12 января, в суде Ленинского района был озвучен приговор по этому делу.





Судья Марина Запасник признала Белявского виновным по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса («Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ») и назначила наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия").





После рассмотрения кассационной жалобы Белявского в Минском городском суде приговор вступил в законную силу.







