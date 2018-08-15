Впервые в истории: в США на пост губернатора претендует трансгендер

Кристина Хэллквист выдвинула свою кандидатуру на праймериз Демократической партии в Вермонте. Как передает CNN, Хэллквист отметила, что при президентстве Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество "начались систематические атаки", и этот факт "должен пугать каждого", передает УНИАН









"Такие люди, как я, которые обычно не принимают участия в политике, в последнее время стали более активны, и я думаю, что именно так выглядит здоровая демократия", - сказала она.









Ранее сообщалось, что звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и примет участие в праймериз Демократической партии.





Если она будет избрана, то станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. При этом она является открытой лесбиянкой.







