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Впервые в истории: в США на пост губернатора претендует трансгендер

Впервые в истории США в борьбу за пост губернатора штата вступила трансгендер.

Кристина Хэллквист выдвинула свою кандидатуру на праймериз Демократической партии в Вермонте. Как передает CNN, Хэллквист отметила, что при президентстве Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество "начались систематические атаки", и этот факт "должен пугать каждого", передает УНИАН


"Такие люди, как я, которые обычно не принимают участия в политике, в последнее время стали более активны, и я думаю, что именно так выглядит здоровая демократия", - сказала она. 


Ранее сообщалось, что звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и примет участие в праймериз Демократической партии. 

Если она будет избрана, то станет первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. При этом она является открытой лесбиянкой.



13:17 15/08/2018






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