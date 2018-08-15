Жалкое зрелище: как выглядели чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу
Во вторник Александр Лукашенко устроил в Орше самый яркий разнос этого года, а, может, и пятилетки
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Недовольный ситуацией в Оршанском районе Лукашенко кричал и бил кулаком по столу.
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Телеканалы «Беларусь 1», ОНТ и СТВ показали кадры с совещания. Напомним, недовольный ситуацией в Оршанском районе Лукашенко кричал и бил кулаком по столу.
И даже отчитал "неприкасаемого" Жарко: «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет?».
Источник: gazetaby.com
10:34 15/08/2018
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