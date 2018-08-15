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Путин написал Ким Чен Ыну: готов встретиться в самое ближайшее время

Готовность российского президента к личной встрече в ближайшее время с северокорейским лидером прописана в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова.

Президент России Владимир Путин направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну телеграмму, в которой выразил готовность к личной встрече в ближайшее время. Об этом сообщило 15 августа государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Речь идет о поздравительной телеграмме российского лидера Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова. В телеграмме, которую цитирует ЦТАК, Путин говорит, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональные проблемы.

«Я подтверждаю, что готов вскоре встретиться с вами для обсуждения двусторонних вопросов и региональных проблем», — цитирует агентство текст поздравительной телеграммы российского лидера. Президент России также отметил, что рад тому, что отношения России и КНДР имеют дружественный и конструктивный характер.


Лидер КНДР Ким Чен Ын, как передает агентство, также направил телеграмму Путину, в которой поздравил российского лидера с годовщиной освобождения Кореи. 

«Благородная традиция двух народов, сражавшихся плечом к плечу против общего врага, стала прочной основой дружбы и движущей силы для развития двусторонних отношений в соответствии с требованиями новой эры», — приводит ЦТАК выдержки из телеграммы северокорейского лидера. 

Про возможную встречу с российским коллегой в телеграмме Ким Чен Ына упоминаний нет, передает РБК.


10:22 15/08/2018






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