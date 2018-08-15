Главе Беларуси дали совет, как победить головотяпов и бюрократов





«Я знаю, как помочь вам, Александр Григорьевич, победить этих головотяпов и бюрократов в правительстве, – написал Андрей Сушко в соцсети.





1) Децентрализация управления – больше реальной власти в регионы с реальными выборами местных советов депутатов и мэров городов. Люди знают, что в регионах важно, вы из Минска не уследите.





2) Обязательные для самого тщательного рассмотрения госорганами электронные петиции граждан. С прописанной процедурой принятия решений по петициям, набравшим, например, 10 000 подписей. Людей лучше слушать, пока они поддерживают коллективное обращение, а не выходят на площади.





3) Бюджеты участия, чтобы 5-10% бюджета территориальной единицы распределялось онлайн-голосованием жителей, исходя из конкурса предложенных ими же проектов. Это наши налоги, а можно нам и решать, что с ними делать - тем более 1/10 - это же мелочь.





Можем всех заинтересованных проконсультировать с коллегами, я серьёзно»