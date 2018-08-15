Трамп запретил использование китайских смартфонов в правительстве
Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование смартфонов китайских брендов в Белом доме и других правительственных учреждениях, сообщает PhoneArena.
Чиновники опасаются, что продукция китайских компаний может быть угрозой безопасности, и законопроект о ограничении их присутствия в государственных учреждениях ожидался в течение нескольких месяцев.
Законопроект повлияет в первую очередь на Huawei и ZTE, которые являются крупнейшими мировыми производителями телекоммуникационного оборудования, пишет НН.
09:11 15/08/2018
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